L’armée a par la suite déclaré que le Dôme de fer avait subi un dysfonctionnement technique, immediatement résolu.

Les cyberattaques contre Israël s'intensifient. Samedi dernier, les habitants de Gedera, une ville à 30 km au sud de Tel Aviv, ont reçu des alertes à la roquette qui fournissaient de fausses informations. Si la cause de cette défaillance n’a pas été confirmée, elle fait suite à une large cyberattaque survenue le 2 mai dernier, orchestrée par des pirates informatiques liés à Téhéran, mais aussi à Moscou.

Les pirates auraient cette fois tenté de saboter les applications israéliennes d’alerte à la roquette pendant l'opération "Bouclier et Flèche", l'objectif étant de causer la mort de civils qui, sans la sirène, ne se seraient pas mis à l'abri. Le groupe soudanais Anonymous et le collectif iranien Asa Musa ont réussi à mettre temporairement hors ligne certains sites web, sans toutefois atteindre leur objectif qui était de paralyser le mécanisme déclenchant les sirènes et les alertes téléphoniques.

Samedi dernier, en effet, le Jihad islamique tirait des dizaines de roquettes sur des villes israéliennes proches de Gaza. Peu après, le groupe de hackers avait affirmé sur Telegram avoir piraté les applications Cumta et RedAlert ainsi que le réseau du Dôme de fer. « Nous avons désactivé tous les systèmes d’alerte en Israël, le Dôme de fer ne reçoit plus d’alertes complètes. Les 22 missiles ont atteint leurs cibles sans aucune interception immédiatement après notre attaque » , déclarait le groupe Anonymous Soudan, un groupe de hackers à la solde de l'Iran.

L’armée a par la suite déclaré que le Dôme de fer avait subi un dysfonctionnement technique, mais immédiatement résolu.

Si ces attaques n’ont actuellement fait ni mort ni dégât, le lien entre les hackers, le Jihad islamique et l’Iran démontre la volonté de Téhéran de créer une menace globale contre Israël.