L’ambassade d’Israël en Ukraine célèbre l’indépendance de l’État hébreu sur fond d’alertes

L’ambassade d’Israël en Ukraine a organisé une réception pour célébrer le 75e anniversaire de la création de l’État hébreu, pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février de l'année dernière. La réception s’est déroulée sur fond d’alertes aux attaques russes.

Plus de 600 invités étaient présents à l’évènement qui s’est tenu dans la capitale ukrainienne, Kiev, dont le vice-ministre des Affaires étrangères ukrainien Maxim Sobh, le conseiller du président Volodymyr Zelensky Mykhaïlo Podoliak, le chef du parti présidentiel au Parlement ukrainien, ainsi que d’autres personnalités politiques ukrainiennes.

Israeli embassy in Ukraine Célébrations de l'indépendance de l'État d'Israël en Ukraine, le 15 mai 2023

Le chef du renseignement militaire ukrainien, les maires de Kiev et d'Odessa, plusieurs ambassadeurs étrangers et des représentants de la communauté juive ukrainienne étaient également présents. Plusieurs sirènes d’alerte, dues aux frappes russes sur la ville ont retenti pendant la réception qui s’est poursuivie normalement, le lieu de l’évènement étant fortifié.

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Maxim Sobh, invité d’honneur de la réception, a félicité Israël, soulignant que l'Ukraine s’inspirait profondément de la lutte que l’État hébreu avait menée pour son indépendance, dans son combat face à l’envahisseur russe.

"Il était important pour nous de célébrer ce soir à Kiev le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, malgré les alarmes et peut-être même malgré elles", a affirmé l’ambassadeur d'Israël en Ukraine, Michael Brodsky. "C'était une occasion supplémentaire de démontrer le soutien de l'État d'Israël à l'Ukraine. Nous continuerons à renforcer les relations entre nos pays et la solidarité entre nos peuples et espérons pouvoir organiser une plus grande fête l’an prochain lorsque la paix sera revenue", a-t-il conclu.