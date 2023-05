Plusieurs pays ont réfléchi à l'idée de déplacer leurs missions diplomatiques à Jérusalem, dans la lignée des États-Unis en 2018, seuls quatre l'ont fait

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a accueilli mercredi les ambassadeurs des quatre pays (États-Unis, Guatemala, Honduras et Kosovo) qui ont transféré leur ambassade à Jérusalem, pour célébrer la Journée de Jérusalem et les 75 ans de l'indépendance de l'État d'Israël. À cette occasion, Eli Cohen a déclaré à i24NEWS être "optimiste" quant à l'imminence du déménagement de trois ambassades supplémentaires dans la capitale israélienne.

AP Photo/Michal Dyjuk Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen

Le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tkachenko, a informé Eli Cohen en février de son intention d’établir une ambassade dans la capitale. Il s’agira de la première ambassade de ce pays en Israël, le processus devant être engagé cette année.

La vice-première ministre suédoise Ebba Busch a, quant à elle, fait allusion à un possible déplacement de l’ambassade de son pays de Tel Aviv à Jérusalem cette semaine, avec un message dans lequel figurait l’adage juif "l'an prochain à Jérusalem". Elle a, de plus, commenté une politique suédoise "caractérisée par une attitude déséquilibrée et presque hostile à l'égard d'Israël", martelant : "Je le dis haut et fort, cette époque est révolue". Alors qu'aucun pays de l'Union européenne n'a établi d'ambassade à Jérusalem, la Hongrie pourrait être le premier à le faire.

Par ailleurs, plusieurs pays, tels que la République dominicaine, le Suriname, le Liberia ou le Malawi, disent "réfléchir" à l'idée de déplacer leurs missions diplomatiques à Jérusalem. Le statut contesté à l'international de Jérusalem capitale d'Israël, conduit la plupart des pays possédant une représentation diplomatique dans l'État hébreu a lui préférer Tel Aviv.