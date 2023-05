Washington veut un accord entre Israël et l'Arabie saoudite d'ici la fin de l'année

Selon des responsables à Washington, l'un des obstacles les plus importants concerne la demande saoudienne d'avoir accès aux systèmes d'armement américains

La Maison Blanche a l'intention de mener une offensive diplomatique dans les six prochains mois pour tenter de rapprocher Israël et l'Arabie Saoudite, rapporte mercredi le site d'information Walla, qui cite deux hauts responsables américains. Selon eux, Washington va tenter de faire pression pour obtenir un accord de normalisation entre les deux pays d'ici la fin de l'année, et avant que la campagne présidentielle n'occupe l'agenda du président Joe Biden.

Tout accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite conclu par la médiation de l'administration Biden devrait également inclure une amélioration des relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ainsi que la prise en compte de plusieurs demandes saoudiennes.

Un tel accord pourrait provoquer un effet domino qui verrait d'autres pays musulmans et arabes établir des relations diplomatiques avec Israël et remettrait les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis sur les rails après plus de deux ans de tension.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a rencontré la semaine dernière le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Djeddah et a notamment discuté avec lui de la question de la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, selon de hauts responsables américains.

Selon les deux responsables américains cités par Walla, MBS a affirmé qu'il n'était pas intéressé à prendre davantage de petites mesures pour réchauffer les relations avec Israël, préférant plutôt de parvenir à un accord global unique qui inclura la normalisation avec Israël, ainsi que le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre les pays.

Les deux responsables américains ont déclaré que l'Arabie saoudite avait intérêt à parvenir à un accord de normalisation avec Israël tant que le président Biden est à la Maison Blanche, car de cette façon, la décision gagnerait un soutien bipartite à Washington et une légitimité plus large aux États-Unis, en particulier compte tenu du fait qu'un tel accord inclurait également des mesures américaines envers l'Arabie saoudite qui pourraient être impopulaires.

Alors que les républicains au Congrès soutiennent un accord avec l'Arabie saoudite, de nombreux démocrates, plus critiques, ne soutiendront un accord que s'il est l'œuvre du président Biden qui dirige leur parti, ont déclaré les responsables américains.

Selon les responsables américains, l'un des obstacles les plus importants sur la voie de la conclusion d'un accord global entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël concerne la demande saoudienne de renforcer la coopération militaire avec les États-Unis et d'avoir accès aux systèmes d'armement américains.