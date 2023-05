Des groupes terroristes à Gaza menacent la Marche des drapeaux de Jérusalem

Une marche avec des drapeaux palestiniens est prévue jeudi près de la frontière, au moment du défilé à Jérusalem

Le groupe terroriste palestinien Hamas a proféré des menaces mercredi à l'encontre de la traditionnelle marche des drapeaux qui doit se dérouler lors de la Journée de Jérusalem, prévue jeudi. Salah al-Bardawil, haut responsable du Hamas, a déclaré dans un communiqué : "La marche aux drapeaux sionistes ne passera pas, et la réponse viendra inévitablement."

Olivier Fitoussi/Flash90 Marche des drapeaux à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, le 15 juin 2021

De son côté, l'unité des ballons de Gaza, considérée comme étant liée au Hamas et responsable de l'envoi de ballons transportant des engins incendiaires et explosifs vers Israël, a annoncé qu'elle reprendrait ses activités le jour de la marche. Par ailleurs, le groupe Ibna al-Zuwari a déclaré sur sa chaîne Telegram que ses membres étaient prêts à provoquer des émeutes le long de la frontière entre Israël et Gaza.

Des dizaines de milliers d'Israéliens sont attendus pour participer au défilé dans la vieille ville en brandissant des drapeaux bleus et blancs. La marche, qui traversera également des quartiers musulmans, se déroulera moins d'une semaine après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste Jihad islamique palestinien, à l'issue de cinq jours de conflit.

Néanmoins, les responsables israéliens estiment qu'il y a peu de chances que des roquettes soient tirées depuis Gaza pendant la marche. Ils considèrent que le Hamas, qui s'est tenu à l'écart des affrontements avec le Jihad islamique, ne donnera probablement pas son feu vert à l'unité des ballons pour mener des attaques contre Israël. Lorsque les Palestiniens ont lancé des ballons incendiaires dans le sud d'Israël en septembre 2021, provoquant des dizaines d'incendies, l'armée de l'air israélienne avait répliqué en bombardant des sites du Hamas.

L'agence de presse Shehab, liée au Hamas, a également indiqué qu'une marche avec des drapeaux palestiniens était prévue jeudi près de la frontière, à l'est de la ville de Gaza. Plus de 2 000 policiers assureront la sécurité du défilé, ainsi que plus de 1 000 autres agents de sécurité chargés de protéger les autres événements organisés dans la capitale tout au long de la journée, ont annoncé les forces de l'ordre mardi.