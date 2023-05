Cisjordanie : des agents du Shin Bet filmés en train de faire des achats à Hébron

Des soldats israéliens ont assuré leur sécurité et ont même bloqué la circulation pour leur permettre de regagner leur véhicule

Des agents du service de sécurité intérieure du Shin Bet ont été filmés mardi alors qu'ils faisaient leurs courses dans une rue principale de Hébron, en Cisjordanie. Certains d'entre eux étaient en uniforme, ce qui a soulevé des questions quant à leur présence et leur interaction avec la population locale.

Les vidéos, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent les agents portant des sacs de courses après avoir acheté principalement des bonbons auprès d'un vendeur local. Ils ont ensuite chargé les marchandises dans leurs véhicules blindés.

Hébron est souvent le théâtre de violents affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des émeutiers palestiniens. Plusieurs Israéliens, dont le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, vivent dans une partie de la ville, tandis que les Palestiniens y ont un accès restreint.

La ville abrite également le Caveau des Patriarches, un site vénéré à la fois par les musulmans et les juifs, où se produisent fréquemment des attaques terroristes et des affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité.

Les soldats et officiers de Tsahal n'ont pas le droit de faire des achats dans les magasins locaux, contrairement aux agents du Shin Bet.

Selon le Shin Bet, l'objectif de cette interaction entre ses agents et la population locale est de renforcer la confiance : ils sont en contact régulier avec les Palestiniens et achètent des produits auprès d'eux, bien que cela ne soit pas une obligation formelle.

Lors de la visite des agents du Shin Bet à Hébron mardi, des soldats israéliens ont assuré leur sécurité et ont même bloqué la circulation pour leur permettre de regagner leur véhicule.

Le Shin Bet a déclaré dans un communiqué que de nombreuses activités de ses agents se déroulent ouvertement et sont visibles par les habitants de la région. Selon le Shin Bet, lors de l'événement filmé, les agents ont payé l'intégralité de leurs achats et ont continué à interagir avec les résidents et les commerçants, conformément à leurs pratiques habituelles.