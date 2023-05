Israël s’inquiète de la coopération militaire entre la Russie et l'Iran

Les tensions israélo-russes affectent l'échange d'informations entre les deux pays sur le sort des soldats de Tsahal portés disparus en Syrie

De grands efforts sont actuellement déployés en Israël pour arrêter le transfert de connaissances et de technologies vers l'Iran, mais l'aide israélienne à l'Ukraine et le refroidissement des relations entre le Premier ministre Netanyahou et le président Poutine rendent cela difficile.

Les relations étroites entre la Russie et l’Iran se sont illustrées par la fourniture de matériel militaire russe à Téhéran. Moscou a notamment commencé la livraison de 25 avions de combat Sukhoi 35 vers la République islamique. Parallèlement, de nombreuses cargaisons d'armes, en particulier des drones de combat, ont déjà été transférées par l’Iran aux forces russes, utilisées par ces dernières en Ukraine.

Yasin AKGUL / AFP Un chasseur russe Sukhoi Su-35

Les Russes devraient également transférer aux Iraniens des composants de systèmes de défense aérienne, notamment des radars, qui font actuellement défaut à Téhéran, et leur fournir des moyens dans les domaines de la guerre électronique et cybernétique.

Malgré les tentatives passées d'Israël pour arrêter cela, la Russie a également l'intention de fournir aux Iraniens une assistance nucléaire militaire, en mettant l'accent sur le transfert de compétences avancées d'enrichissement de l’uranium. Lors de la signature de l'accord sur le nucléaire signé en 2015, la Russie avait retiré tout son uranium d’Iran. Elle envisage aujourd’hui de l'y réintroduire.

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP, File Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine

Pour le moment, le rapprochement russo-iranien n'affecte pas la liberté d'action d'Israël sur les cibles iraniennes en Syrie. Cependant, les tensions entre Israël et la Russie affectent la coopération entre les deux pays au sujet de la communication d'informations sur le sort des soldats de Tsahal portés disparus en Syrie.