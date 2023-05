Israël fournit des systèmes de roquettes d'artillerie aux Pays-Bas

Il s'agit du tout premier accord d'exportation de défense entre les deux gouvernements, d’une valeur de 305 millions de dollars

Les ministères de la Défense israélien et néerlandais ont signé mercredi le tout premier accord d'exportation de défense entre les deux gouvernements, d’une valeur de 305 millions de dollars (281,6 millions d’euros). La société israélienne Elbit fournira aux Pays-Bas des systèmes de roquettes d'artillerie PULS.

C’est l’un des accords les plus importants signés entre Israël et un pays européen au cours des dernières années. Le contrat d’une durée de cinq ans stipule qu’Elbit fournira 20 systèmes de roquettes d'artillerie PULS intégrés à la plate-forme de camion COMMIT, des roquettes, des missiles de différentes gammes ainsi que des services de formation et de soutien.

Le système PULS permet le tir de roquettes à vol libre et de roquettes et missiles à guidage de précision d'une portée comprise entre 12 et 300 km. Le lanceur PULS est un système de lancement entièrement adaptable, qui peut être monté sur une large gamme de plateformes à roues et à chenilles, permettant de réduire considérablement les coûts de maintenance et de formation pour les flottes existantes.

"La défense israélienne continue d'être une source de fierté nationale et de succès international pour l'État d'Israël. Les solutions de défense développées par les industries israéliennes nous permettent de renforcer nos liens avec les pays du monde entier, et d'améliorer la position d'Israël sur la scène internationale", a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Galant à l’issue de la signature. "Je me félicite de cet accord important signé avec le ministère néerlandais de la Défense et je suis convaincu que notre coopération continuera à se développer", a-t-il ajouté.

"L'acquisition de la solution PULS d'Elbit Systems améliorera la capacité de l'armée royale néerlandaise à fournir un appui-feu indirect efficace. Elle assurera également l'interopérabilité avec les membres de l'OTAN qui ont acquis ces systèmes", a quant à lui précisé le PDG d'Elbit Systems, Betsalel Machlis.