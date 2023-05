Lorsque les conflits s'intensifient, comme lors de l'opération Bouclier et Flèches, le manque de "chambres fortes" dans les appartements se révèle alarmant

C'est un rituel malheureusement bien connu de la population israélienne. Lorsque la sirène prévenant de l'arrivée d'une roquette retentit, tous les habitants doivent aller s'abriter dans des abris anti-roquettes, aussi appelés "mamad" ou "miklat". Et lorsque les conflits s'intensifient, comme la semaine dernière lors de l'opération Bouclier et Flèches, le manque de "chambres fortes" dans les appartements se révèle alarmant.

Pour le magazine d'i24NEWS Défense, Matthias Inbar s'est entretenu avec David Moes, PDG de GG Defense System LTD, entreprise de construction de ces fameux abris. "Entre 650.000 et 700.000 foyers ne disposent pas de protection, cela représente environ 27 % de la population", explique David Moes.

Depuis la guerre du Golfe de 1992, une loi impose d'intégrer un abri à chaque nouvelle maison ou immeuble israéliens à construire. Et si la première roquette est tombée sur Israël en 2001, ce n'est qu'en 2008 que les autorités israéliennes ont imposé un abri à toutes les habitations situées à 4.5 km en bordure du territoire gazaoui. Mais malgré ces lois, le budget n'a pas suivi et la construction des abris non plus.

i24news mamad

"Pour le Sud, on parle d'un budget de 1,5 milliard de shekels, et de 10 500 chambres fortes construites. Cependant, pour le nord, malgré les 5 milliards de shekels promis, seuls 500 millions de shekels qui ont été attribués", s'inquiète le PDG de GG Defense System LTD. Ces chambres fortes restent indispensables, malgré l'efficacité du Dôme de Fer. "Il faut regarder les choses objectivement, ces dernières semaines, c'est le Jihad islamique qui a tiré... Mais ça aurait pu être le Hamas, le Hezbollah, ou pire. Donc oui, ces chambres restent impératives."