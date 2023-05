Le parti d'extrême droite des Démocrates de Suède "veut être l'ami d'Israël et des Juifs"

Deux membres du parti autrefois associé au nazisme et à l'antisémitisme ont mené une visite à la Knesset cette semaine

Les Démocrates de Suède, un parti politique autrefois associé au nazisme et à l'antisémitisme, cherchent à renforcer leurs liens avec Israël. Une délégation du parti, dirigée par Richard Jomshof, président de la commission parlementaire de la justice, et Charlie Weimers, membre du Parlement européen, s'est rendue en Israël cette semaine, a rapporté le Jerusalem Post. Le parti est devenu la deuxième force politique de Suède l'année dernière.

"Israël est la seule véritable démocratie de la région, et nous l'apprécions", a déclaré Richard Jomshof, député des Démocrate suédois et président de la commission parlementaire de la justice, lors d'une visite à la Knesset mercredi. "Nous sommes pro-israéliens, nous aimerions coopérer avec Israël et nous voulons être amis", a-t-il ajouté.

Charlie Weimers, membre du Parlement européen, qui a soutenu ouvertement Israël à Bruxelles ces dernières années, a déclaré : "Nous sommes ici pour être amis. Peu importe ce que le ministère des Affaires étrangères pense de nous, nous resterons des amis d'Israël et du peuple juif. Nous partageons les valeurs judéo-chrétiennes". M. Weimers a également souligné avec fierté qu'une étude récente de la Coalition européenne pour Israël a établi que les Démocrates de Suède étaient le parti suédois le plus pro-israélien au Parlement européen.

Des rencontres discrètes avec des députés du Likoud et de l'Unité nationale ont lieu dans le cadre de cette visite. Certains députés israéliens ont soutenu que les Démocrates de Suède avaient rejeté leurs anciennes affiliations et modifié leurs positions pour rejeter l'antisémitisme et les idéologies similaires.

Dans le même temps, des députés du parti ont notamment fait valoir qu'en s'efforçant de limiter l'immigration musulmane en Suède, ils luttaient contre la plus grande menace qui pèse sur les communautés juives de leur pays.

Cette visite a toutefois suscité des interrogations quant à la confiance accordée aux Démocrates de Suède, étant donné leur historique. Les membres du parti suédois ont soutenu des projets de loi controversés, tels que l'interdiction de la circoncision rituelle et l'importation de viande casher.

Interrogé sur la visite des Démocrates suédois, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : "Notre politique reste inchangée. Nous ne les rencontrons pas".