Des milliers de Palestiniens ont manifesté jeudi dans la bande de Gaza, près de la clôture de sécurité à la frontière avec Israël, pour protester contre la tenue de la Marche des drapeaux à Jérusalem, qui a eu lieu au même moment et qui a attiré plusieurs milliers d'Israéliens. Lors du rassemblement qui se tenait à l'est du territoire palestinien, les manifestants ont jeté des pneus brûlés sur la clôture.

Des images, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent des drones militaires israéliens déversant des bombes lacrymogènes sur la zone de manifestation. Les médias palestiniens rapportent que plusieurs manifestants ont dû être soignés à la suite de ces incidents. Pour l'instant, aucune réaction officielle n'a été enregistrée du côté de l'armée israélienne.

Le chef du groupe terroriste Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé en fin de journée que "la vigilance accrue dans l'entité sioniste, du nord au sud, afin d'assurer la protection du défilé de la marche des drapeaux, démontre la précarité de la situation sécuritaire actuelle". Mercredi, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza a appelé les Palestiniens à protesté contre la marche des drapeaux, et a menacé de raviver les combats entre Israël et les groupes terroristes palestiniens à Gaza, quelques jours seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Il y a deux ans, une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas avait éclaté pendant le traditionnel défilé.

"Nous demandons aux habitants de Jérusalem de mobiliser les masses pour faire face au défilé des drapeaux à Jérusalem demain", avait déclaré Mushir al-Masri, un responsable du Hamas à Gaza.

L'armée israélienne a déclaré que les Palestiniens de la bande de Gaza qui protestent violemment le long de la frontière avec Israël ont lancé des engins explosifs en direction de la barrière de sécurité. Aucun soldat n'a été blessé au cours des émeutes. Tsahal a indiqué que les troupes ont répondu avec des moyens de dispersion et des tirs réels. Le rassemblement est en train de se disperser", a conclu Tsahal dans un communiqué.