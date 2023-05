Les États-Unis condamnent la "visite provocatrice" d'Itamar Ben Gvir sur le mont du Temple

Les Américains ont également dénoncé la révocation des mesures empêchant les Israéliens d'établir une présence dans l'avant-poste de Homesh

Les États-Unis ont exprimé leur "préoccupation" dimanche après la "visite provocatrice" du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, sur "l’esplanade des mosquées" (mont du Temple), selon un communiqué. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a également dénoncé la "rhétorique incendiaire qui l'accompagne".

"Cet espace sacré ne doit pas être utilisé à des fins politiques et nous appelons toutes les parties à respecter son caractère sacré", a ajouté M. Miller. "De manière plus générale, nous réaffirmons la position de longue date des États-Unis en faveur du statu quo historique sur les lieux saints de Jérusalem et soulignons le rôle particulier de la Jordanie en tant que gardienne des lieux saints musulmans à Jérusalem", a ajouté Matthew Miller.

Les Américains ont également dénoncé la politique d'Israël concernant les implantations de Cisjordanie, en particulier la révocation des mesures empêchant les Israéliens d'établir une présence dans l'avant-poste de Homesh. Homesh, "selon la loi israélienne, a été construit illégalement sur des terres palestiniennes privées", a déclaré M. Miller, tout en appelant le gouvernement israélien à respecter les engagements pris envers les États-Unis sous l'égide de l'actuel Premier ministre et des précédents.

Arie Leib Abrams/Flash90 Itamar Ben Gvir après une visite au mur des Lamentations à Jérusalem

La condamnation américaine s’ajoute à celles de plusieurs États arabes, dont la Jordanie. Le Royaume hachémite, qui administre les sites religieux musulmans de Jérusalem, a qualifié la visite d’Itamar Ben Gvir de "démarche provocatrice" violant le statu quo à Jérusalem. "Nous sommes les propriétaires de Jérusalem et de toute la terre d'Israël", avait auparavant déclaré le ministre israélien.

Le mont du Temple, où ont été construits les deux temples juifs et où se trouvent actuellement le dôme du rocher et la mosquée al-Aqsa, est l'un des points les plus sensibles du conflit israélo-palestinien.