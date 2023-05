Tsahal détruit la maison du terroriste qui a assassiné Or Eshkar à Tel Aviv

Lors d’une opération simultanée à Naplouse, Mohammed Tabanja, considéré comme l'un des fondateurs de la cellule terroriste de la Fosse aux lions, a été arrêté

Tsahal a procédé dans la nuit de lundi à mardi dans le village de Naalin en Cisjordanie, à la destruction de la maison du terroriste Mu'ataz Khawaja, qui avait perpétré l’attentat à l’arme à feu rue Dizengoff à Tel Aviv en mars dernier, au cours duquel Or Eshkar, un Israélien âgé de 32 ans, avait été assassiné. Au cours de l’opération plusieurs affrontements entre soldats israéliens et hommes armés palestiniens ont eu lieu sans qu’aucun soldat ne soit blessé. Par ailleurs, lors d’une opération antiterroriste simultanée à Naplouse, Mohammed Tabanja, considéré comme l'un des fondateurs de la cellule terroriste de la Fosse aux lions, a été arrêté.

IDF Spokesperson's Unit Destruction de la maison du terroriste auteur de l'attentat de la rue Dizengoff à Tel Aviv

Les systèmes d’annonces des mosquées de Naalin ont appelé les habitants à se rendre au domicile du terroriste pour affronter les forces israéliennes opérant dans le secteur. Les terroristes palestiniens ont brûlé des pneus, jeté des pierres, lancé des explosifs et tiré des feux d'artifice sur les soldats qui ont riposté par des moyens de dispersion des émeutes. Tsahal aurait forcé les voisins du terroriste à quitter leurs maisons, selon les Palestiniens.

Le 9 mars dernier, Khawaja a ouvert le feu dans la rue centrale très fréquentée de Dizengoff à Tel Aviv peu après 20h30. Or Eshkar avait été grièvement blessé avant de décéder onze jours plus tard à l’hôpital. Ses amis Rotem Mansano et Michael Osdon avaient été grièvement et modérément blessé. Le terroriste avait été éliminé sur place par les forces de l’ordre.

Khawaja, un résident illégal affilié au Hamas, avait déjà fait deux séjours dans des prisons israéliennes pour possession d'armes et de munitions et participation à une fusillade. "J'espère qu'il ira au paradis", avait déclaré son père après l’attentat.