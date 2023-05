"Grâce au Renseignement, Israël a une longueur d'avance sur ses ennemis" (Netanyahou)

Israël ouvre une brèche sur chaque ennemi, et il le fait en combinant l''intelligence humaine et l''intelligence artificielle

Benjamin Netanyahou a visité, ce mardi, la base de la Division du renseignement militaire où il a été informé des efforts déployés face à la menace iranienne, mais aussi face à la menace terroriste venue de Cisjordanie.

A l'occasion de ce déplacement, le Premier ministre a également a reçu un rapport détaillé sur les méthodes des services de renseignement qui ont permis l'élimination de plusieurs responsables du Jihad islamique à Gaza, lors de la dernière opération Bouclier et Flèche.

Channel 12 news Le chef des renseignements de Tsahal, le général Aaron Haliva

"Je viens de terminer une visite dans l'une de nos bases du renseignement, et j'en suis ressorti très optimiste. Israël ouvre une brèche sur chaque ennemi, et il le fait en combinant l''intelligence humaine et l''intelligence artificielle. L'avenir est déjà là, dans cette base. Tous nos ennemis doivent savoir que nous avons une longueur d'avance sur eux", a déclaré le chef du gouvernement à l'issue de son déplacement, qui intervient par ailleurs alors qu'Israël est sur le qui-vive face au Hezbollah.

Le Premier ministre était accompagné du chef du Service national de renseignement, le général de division Aharon Haliva, ainsi que de Tzachi Hanegbi, le conseiller à la sécurité nationale.