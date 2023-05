Etat palestinien: Riyad pose ses conditions à une normalisation des relations avec Jérusalem

Les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite souhaitent qu'Israël reprenne les négociations avec les Palestinien et stoppe la réforme judicaire

Les États-Unis souhaiteraient qu'Israël mette fin à la réforme judiciaire et reprenne les négociations de paix avec les Palestiniens en échange de l’accord de normalisation tant attendu avec l'Arabie saoudite. Washington et Riyad font pression sur Jérusalem pour qu'elle accepte ces conditions afin de faire avancer l'accord de normalisation, selon la chaîne israélienne N12.

AP Photo/Patrick Semansky Le secrétaire d'État américain Antony Blinken

Les deux pays souhaitent qu'Israël reprenne les négociations diplomatiques avec l'Autorité palestinienne, qui devraient aboutir à une "séparation". Les États-Unis auraient également demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de stopper son projet de réforme judiciaire, celui-là même qui avait suscité des protestations massives en Israël et des inquiétudes à la Maison Blanche.

Avshalom Sassoni/Flash90 Le chef du Mossad David Barnea

Ces demandes interviennent alors que des informations font état de "négociations très complexes" entre Israël et l'Arabie saoudite concernant le lancement de vols directs entre les deux pays le mois prochain, à l'occasion du pèlerinage musulman annuel du Hajj. Selon N12, cette initiative pourrait déboucher sur un accord de normalisation plus large.

Les Saoudiens auraient également demandé à Washington de signer un traité de défense, de débloquer certains contrats d'armement interrompus par l'administration du président Joe Biden et d'approuver le programme nucléaire civil de Riyad. En échange, Israël obtiendrait de la Maison Blanche un soutien total à ses actions contre le programme nucléaire iranien.

NICHOLAS KAMM / AFP Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le chef du Mossad David Barnea et de "très hauts responsables" proches du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman seraient impliqués dans ces négociations. Le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a toutefois nié la tenue de discussions directes entre Netanyahou et bin Salman au cours des derniers mois, mais a confirmé qu'un accord de normalisation était possible.