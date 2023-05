Les deux hommes s'entretiendront sur l'Arabie saoudite et l'Iran

Le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi devraient se rendre à Washington et s'entretenir avec de hauts responsables de la Maison Blanche, a rapporté mercredi le site Walla, citant quatre hauts responsables israéliens et américains.

Hillel Maeir/Flash90

Ils devraient arriver à Washington vers la fin de la semaine prochaine et rencontrer le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et d'autres hauts responsables de la Maison Blanche et du département d'État américain, ont affirmé les responsables israéliens et américains.

Selon le journaliste Barak David, les deux principales questions dont les deux hommes devraient discuter avec leurs homologues américains sont l'inquiétude croissante d'Israël concernant les progrès du programme nucléaire iranien et les efforts américains pour promouvoir un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite.

Un haut responsable du bureau du Premier ministre a déclaré que la date du voyage n'a pas encore été déterminée. "Nous n'avons rien à divulguer pour le moment", a précisé la Maison Blanche.

Amos Ben Gershom/GPO

Cinq mois après l'entrée de Benjamin Netanyahou au bureau du Premier ministre, il n'a toujours pas reçu d'invitation pour une rencontre avec le président Joe Biden à la Maison Blanche. Il s'agit d'un cas extrêmement inhabituel dans les relations entre Israël et les États-Unis.

Netanyahou et ses conseillers espèrent que le retard de la législation sur le système judiciaire et les négociations qui se déroulent dans la maison du président avec les représentants de l'opposition conduiront le Premier ministre à recevoir une invitation à une rencontre avec le président.

Cependant, de hauts responsables américains disent que la Maison Blanche veut toujours attendre et voir où progressent les pourparlers à la maison du président Herzog avant de prendre une décision sur l'opportunité d'inviter Netanyahou à une réunion avec le président. De plus, Netanyahou et ses conseillers veulent travailler avec l'administration Biden pour tenter de parvenir à un accord de paix avec l'Arabie saoudite.

La Maison Blanche, pour sa part, entend investir des efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de paix entre Israël et l'Arabie saoudite d'ici la fin de l'année, avant que la campagne présidentielle américaine ne prenne le pas sur l'agenda du président Biden. La question nucléaire iranienne devrait également être au centre des discussions.