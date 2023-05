Netanyahou renonce à une loi taxant lourdement les aides étrangères aux ONG israéliennes "pro-palestiniennes"

Selon Galei Tsahal, Netanyahou n'a eu d'autre choix que de capituler devant les exigences américaines

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait accepté de renoncer à une législation sur les ONG, qui visait à taxer à 65 % des subventions de l'étranger aux organisations israéliennes "trop pro-palestiniennes", après avoir reçu des pressions internationales de plus en plus fortes, notamment des Etats-Unis.

Selon la radio Galei Tsahal, une partie importante de cette pression est venue de membres de l'administration Biden, qui ont posé un ultimatum à Netanyahou. Galei Tsahal rapporte que la Maison Blanche a clairement fait comprendre au Premier ministre que, s'il souhaitait rencontrer le président Joe Biden et obtenir de l'aide pour faire avancer la normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite, il devait immédiatement mettre de côté cette législation, accusée de porter atteinte aux organisations civiles.

Selon la radio, Netanyahou, qui a travaillé dur pour obtenir une rencontre avec le président américain et qui est conscient de l'importance de l'aide de Washington dans la normalisation des liens avec les Saoudiens, n'a eu d'autre choix que de capituler devant les exigences américaines.

Selon le projet de loi initié par le député du Likoud Ariel Kallner, une organisation à but non lucratif qui reçoit un don d'un gouvernement étranger ne sera pas reconnue comme une institution publique ou une organisation à but non lucratif et devra payer une taxe de 65 % sur chaque don. De plus, ses donateurs ne pourront pas bénéficier d'un crédit d'impôt pour leurs dons.

Haim Zach / GPO Benjamin Netanyahou pendant une conférence à Jérusalem (Haim Zach / GPO)

Plusieurs gouvernements européens se sont également opposés au projet de loi. L'ambassade de France en Israël a qualifié le projet de loi d'"inquiétant" et a souligné l'importance de la vivacité de la la société civile dans une démocratie. L'ambassadeur de Suède en Israël, Erik Ullenhag, a également exprimé sa préoccupation.