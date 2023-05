Tsahal reçoit les nouveaux véhicules blindés de transport de troupes "Eitan"

Doté de huit roues, l'Eitan offrira aux troupes une vitesse et une mobilité accrues

Le ministère israélien de la Défense a annoncé dimanche avoir récemment livré la première série d'un nouveau véhicule blindé de transport de troupes à la brigade d'infanterie Nahal de l'armée israélienne. Le "Eitan" est un véhicule léger à huit roues capable de transporter douze personnes, qui combine les technologies du char Merkava et du véhicule blindé de transport de troupes Namer.

Il a été construit en partie en réponse aux leçons tirées de la guerre de Gaza de 2014 et commencera à remplacer les actuels TTB M113 entièrement chenillés de Tsahal, livrés pour la première fois dans les années 1970.

L'Eitan offira aux troupes une vitesse et une mobilité accrues, avec notamment une vitesse pouvant atteindre 90 kilomètres à l'heure, ainsi qu'une meilleure sécurité. Il dispose d'importantes capacités de manœuvre tout-terrain et peut être utilisé pendant plusieurs jours d'affilée. Il intègre des technologies telles que des caméras périphériques équipées d'une vision diurne et nocturne pour assurer la sécurité.

Les premiers blindés Eitan produits ont été remis à la brigade Nahal à l'école des métiers du corps d'infanterie et des commandants d'escadrons, avant d’être emmenés dans le nord d'Israël pour un exercice.

https://twitter.com/i/web/status/1662703502131445760 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le général de brigade Oren Giber, chef de la direction des véhicules blindés du ministère de la Défense, a déclaré que l'Eitan serait progressivement intégré dans les différentes unités de combat de Tsahal.

"L'Eitan constitue une avancée révolutionnaire dans le domaine des véhicules de combat à roues, et est le premier du genre dans l'armée israélienne. Il offre un ensemble unique d'atouts technologiques, notamment une mobilité et une capacité de survie supérieures pour nos forces de combat. Nous sommes conscients que chaque Eitan livré à Tsahal remplacera les anciens véhicules M113, garantissant ainsi que nos soldats sont équipés de systèmes d'armes ultramodernes, hautement protégés et performants, les aidant à remporter la victoire sur le champ de bataille et à rentrer chez eux en toute sécurité", a-t-il déclaré.