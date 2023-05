Le ministère de la Défense lance un site contenant des milliers d'archives du conflit récemment déclassifiés à l'occasion de son 50e anniversaire

Le ministère israélien de la Défense a lancé dimanche un site web contenant des dizaines de documents, d'images, de vidéos et d'autres archives de la guerre du Kippour de 1973, récemment déclassifiés à l'occasion du 50e anniversaire du conflit qui sera célébré dans les prochains mois.

Au total, le site comprend 15 301 photographies, 6 085 documents, 215 vidéos, 40 enregistrements audio et 169 cartes relatives à la guerre du Kippour, dont certaines n'ont été autorisées à la publication que récemment.

"Le site web de la guerre du Kippour a été créé pour raconter l'histoire de la génération de la guerre, pour commémorer la bravoure des combattants et pour être une plate-forme officielle permettant de transmettre l'héritage de la guerre aux générations futures", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Parmi les documents révélés figure un extrait de la dernière évaluation des services de renseignement militaire de l'armée avant la guerre, daté du 6 octobre 1973 à 9 heures, qui indique qu'Israël n'était pas encore certain que l'Égypte et la Syrie lanceraient une attaque surprise quelques heures plus tard.

Un autre document mis en ligne est un extrait du journal du général de brigade Yoel Ben-Porat, chef de l'unité de renseignement électromagnétique de l'armée, dans lequel il déplore que l'agence d'espionnage du Mossad ait eu connaissance une semaine plus tôt du projet de l'Égypte de lancer une attaque-surprise le jour de Yom Kippour, mais n'ait pas transmis cette information de manière ordonnée et explicite au bureau de la Première ministre Golda Meir ou à d'autres responsables.

La guerre de 1973 s'est achevée par un cessez-le-feu définitif le 25 octobre, Israël conservant le contrôle de la péninsule du Sinaï et du plateau du Golan, qu'il avait conquis lors de la guerre des Six Jours.

Au cours des combats, 2 500 soldats israéliens ont été tués et des milliers d'autres blessés. Des milliers de soldats égyptiens, syriens et irakiens ont également perdu la vie dans ce conflit meurtrier.