Cisjordanie : opération israélienne à Jénine et Naplouse, deux terroristes arrêtés, vingt blessés

Des échanges de tirs et des jets d’explosifs ont eu lieu entre terroristes palestiniens et soldats israéliens

D'importantes forces de Tsahal sont entrées à Naplouse et Jénine lundi matin à l’aube, dans le but de procéder à l’arrestation de personnes soupçonnées d’activités terroristes. Des échanges de tirs et des jets d’explosifs ont eu lieu entre terroristes palestiniens et soldats israéliens, au cours desquels vingt hommes armés palestiniens ont été blessés dont deux grièvement, selon des informations palestiniennes.

Une source sécuritaire palestinienne a indiqué que l'un des blessés avait été touché par une bombe qu'il tentait de lancer en direction des soldats israéliens. Les forces israéliennes sont à la recherche des auteurs des tirs sur une habitation dans la localité de Gan Ner, dans le nord du pays et à Mevo Dotan en Cisjordanie.

Une habitation a été visée par des tirs dimanche soir à Gan Ner dans le nord d’Israël. La balle a touché directement un immeuble résidentiel, brisant ses fenêtres sans faire de blessés. Les services de renseignements ont estimé que les coups de feu venaient de la Cisjordanie proche, avant que les forces de Tsahal ne se mettent à fouiller le secteur à la recherche des tireurs.

Environ une heure après l'événement, le "bataillon Jénine" du Jihad islamique a publié une vidéo dans laquelle la localité de Gan Ner est visible à plusieurs kilomètres et où les bruits de la fusillade peuvent être entendus.