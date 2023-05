Le nouveau dôme de fer naval israélien bientôt opérationnel sur les corvettes Saar 6

Le système C-Dome est basé sur le système Dôme de fer et constitue une strate supplémentaire du réseau de défense aérienne d'Israël

L'Organisation israélienne de défense antimissile, la marine israélienne et l’entreprise Rafael Advanced Defense Systems ont achevé avec succès une série de tests de la version navale du Dôme de fer, connu sous le nom de C-Dome. Installé sur les corvettes Saar 6 Magen de la marine israélienne, le C-Dome a intercepté avec succès des cibles qui représentaient des menaces pour l'infrastructure et les actifs stratégiques de l'État d'Israël.

Ministry of Defense Spokesperson's Office Corvette Saar 6 Magen de la marine israélienne

La série de tests comprenait des simulations de menaces auxquelles les navires Magen pourraient être confrontés, telles que des roquettes, des missiles de croisière et des drones. Le succès de ces essais constitue une nouvelle étape importante dans le développement du réseau de défense dans diverses situations de combat.

Le système C-Dome à bord des corvettes Saar 6 Magen est basé sur le système Dôme de fer et constitue une strate supplémentaire du réseau de défense aérienne et antimissile d'Israël. Le réseau est basé sur quatre niveaux de défense opérationnels : Dôme de fer, Fronde de David, Arrow 2 et Arrow 3.

Ministry of Defense Spokesperson's Office Test du Dôme de fer naval à bord des corvettes Saar 6 de la marine israélienne

"Le système C-Dome constitue une avancée significative dans nos capacités de défense et garantit la supériorité israélienne face aux menaces croissantes dans l'arène maritime", a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant. "Les essais comprenaient à la fois une amélioration des systèmes existants et une démonstration de capacité d'un nouveau missile antiaérien, qui améliore considérablement les systèmes de défense des navires", a signalé le du commandement en charge du matériel, de la technologie et de la logistique, le contre-amiral Ariel Shir.

Ministry of Defense Spokesperson's Office Dôme de fer naval à bord des corvettes Saar 6 Magen de la marine israélienne

"Le succès des derniers essais en conditions réelles du système de défense antimissile C-Dome constitue une nouvelle avancée technologique. Nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans le développement des capacités opérationnelles de la marine israélienne et des forces de défense israéliennes en général", a quant à lui souligné Ran Gozali, vice-président exécutif et chef de la direction des systèmes terrestres et navals de Rafael".