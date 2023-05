Le ministre israélien des AE remercie la Croatie pour son soutien à Israël

Le chef de la diplomatie croate a annoncé son intention de renforcer le soutien de la Croatie à Israël lors des votes à l'ONU

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a entamé lundi matin une visite diplomatique en Croatie où il a rencontré le Premier ministre croate Andrej Plenković et son homologue Gordan Grlić Radman, dans la capitale Zagreb. Eli Cohen les a tous deux remercié pour leur soutien à Israël à l'international et a discuté avec eux du renforcement des liens entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, du tourisme, de l'économie et de l'innovation.

Israeli embassy in Croatia Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue croate Gordan Grlić Radman

"Le renforcement des relations avec les amis d'Israël au sein de l'Union européenne est une étape importante pour faire avancer les intérêts de l'Etat hébreu", a déclaré Eli Cohen. "J'ai remercié le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour leur soutien à Israël et ce dernier m'a informé de son intention de renforcer le soutien de la Croatie à notre pays lors des votes à l'ONU", a-t-il poursuivi.

Le ministre israélien a souligné le rôle de la Croatie dans la lutte contre l'antisémitisme en tant que pays dirigeant l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) et l'importance d'adopter la définition de l'antisémitisme de l'organisation, que Zagreb a déjà ratifiée.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont décidé de créer un groupe de travail pour promouvoir le commerce entre les deux pays et ont signé un accord bilatéral de coopération entre l’agence israélienne de coopération internationale pour le développement du ministère des Affaires étrangères et son homologue croate.