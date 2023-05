"L'Azerbaïdjan, important pays musulman chiite, a récemment inauguré une ambassade en Israël et nous souhaitons étendre nos relations"

Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal sont arrivés mardi matin à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, pour une visite d'État, à l'invitation de son président Ilham Aliyev. Ils ont été accueillis à l'aéroport par une haie d'honneur des représentants azéris et par trente enfants de l'école juive Habad Or Avner de Bakou. Ils ont ensuite été accueillis par le vice-Premier ministre d'Azerbaïdjan, le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Israël et 'ambassadeur de l'État d'Israël en Azerbaïdjan.

Haim Tzach/GPO Le président israélien Isaac Herzog avant son départ pour l'Azerbaïdjan

Les deux chefs d’État ont convenu de renforcer les liens stratégiques entre leurs pays. "Nous devons nous rappeler qu'au-delà des relations commerciales et historiques avec l’antique communauté juive azerbaïdjanaise, l'Azerbaïdjan est le voisin de l'Iran. L'Iran est un facteur instable dans la région qui mène constamment des actions contre l'État d'Israël et contre l'alliance pour la paix et la sécurité dans la région", a déclaré Isaac Herzog avant son départ.

Haim Tzach/GPO Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal à leur arrivée à Bakou

"Nous essaierons de promouvoir les relations entre nos pays autant que possible. L'Azerbaïdjan, important pays musulman chiite, a récemment inauguré une ambassade en Israël et nous souhaitons étendre nos relations de toutes les manières possibles", a poursuivi le président israélien.

Haim Tzach/GPO Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal accueillis par les enfants de l'école juive Habad Or Avner de Bakou

Isaac Herzog n’a pas manqué d’évoquer les négociations en cours en Israël autour de la réforme du système judiciaire, rappelant que malgré sa visite en Azerbaïdjan, l’opposition et la coalition au pouvoir peuvent parvenir à des accords larges.