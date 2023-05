Le président israélien Herzog en Azerbaïdjan, "une nation qui a su préserver son identité"

Isaac Herzog s’est dit impressionné par les risques personnels encourus par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui affronte "l'hostilité des Iraniens"

Le président israélien Isaac Herzog a poursuivi mercredi sa visite d'État à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, à l'invitation du président de cet État musulman chiite, Ilham Aliyev. "Lorsque l'on vient en Azerbaïdjan, on se rend compte de l'intérêt et de l'importance" de ce pays, ainsi que de son peuple", a-t-il déclaré en conférence de presse.

https://twitter.com/i/web/status/1663819891604856832 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"C'est une rencontre entre des nations et des cultures et c'est une nation qui a su préserver son identité", a poursuivi le présidant israélien, qui a ensuite évoqué les 30 millions d'Azéris de la diaspora en Iran et la façon dont Bakou "s'est relevée il y a trois ans, lorsqu’elle a vaincu l'Arménie et récupéré 30 % de son territoire".

Isaac Herzog a également confié avoir été fasciné par l'histoire du pays, à commencer par celle des "Juifs des montagnes expulsés après la destruction du temple de Jérusalem et qui ont conservé leur identité". Jusqu'aux bonnes relations trilatérales actuelles "entre l'islam chiite et le christianisme russo-géorgien".

Haim Tzach / GPO Isaac Herzog et Ilham Aliyev

Isaac Herzog s’est aussi dit impressionné par les risques personnels encourus par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui affronte "l'hostilité des Iraniens à son égard" et par les relations tendues entre les deux pays frontaliers. Il a également évoqué la "tentative d'attentat de l'Iran contre un membre du parlement azerbaïdjanais".