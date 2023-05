Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu mardi soir avec le président élu du Paraguay, Santiago Peña, et l'a félicité pour sa victoire aux élections.

Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre Israël et le Paraguay et ont noté que cela favoriserait les initiatives économiques, la croissance et la prospérité des deux pays.

livier Fitoussi/POOL

Par ailleurs, le Premier ministre israélien s'est félicité de l'intention du président élu de transférer à nouveau l'ambassade du Paraguay à Jérusalem immédiatement après son investiture en août. Les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer prochainement pour discuter de la coopération économique entre les deux pays.

En 2018, le Paraguay avait annoncé le retour de son ambassade en Israël à Tel-Aviv, un peu plus de trois mois après son déplacement à Jérusalem. La décision avait été prise par le gouvernement du nouveau président Mario Abdo Benitez, qui a pris ses fonctions à la mi-août, afin de "contribuer à l'intensification des efforts diplomatiques régionaux et internationaux dans le but de parvenir à une paix élargie, juste et durable au Moyen-Orient", selon un communiqué.

M. Peña, dont le Parti Colorado est au pouvoir depuis sept décennies au Paraguay, a largement remporté dimanche l'élection présidentielle face à un rival de centre-gauche, qui dénonçait avec force la corruption endémique du pays.