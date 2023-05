Les deux hommes ont évoqué les principaux défis auxquels Israël et l'Allemagne sont confrontés

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré ce mercredi après-midi à son bureau de Jérusalem le président du Bundesrat allemand Peter Tschentscher et lui a souhaité la bienvenue à l'occasion de sa première visite en Israël.

Les deux hommes se sont entretenus des principaux défis auxquels Israël et l'Allemagne sont confrontés. Le Premier ministre a déclaré que le fait qu'Israël contribue actuellement à la sécurité nationale de l'Allemagne constitue un tournant historique.

Ils ont également discuté du potentiel inhérent au renforcement de la coopération en matière de technologie et d'innovation entre les deux pays et avec l'Occident en général. Netanyahou a indiqué qu'il comptait organiser une réunion du G2G cette année, qui désigne les échanges et les interactions qui ont lieu entre différentes entités gouvernementales.

Les deux hommes ont également abordé des questions régionales, notamment les accords d'Abraham et leur extension, ainsi que les efforts de l'Iran pour se doter d'armes nucléaires. Le Premier ministre a fait remarquer qu'un Iran nucléaire menacerait non seulement l'État d'Israël, mais aussi l'ensemble de l'Europe. Il a souligné que l'objectif de l'État hébreu est d'empêcher le régime extrémiste iranien d'obtenir de telles armes.

De plus, le Premier ministre israélien a affirmé au président du Bundesrat qu'il était important de veiller à ce que le partenariat entre Israël et l'Allemagne se poursuive pour les générations à venir, non seulement en raison des intérêts communs des deux pays, mais aussi en raison de l'obligation de tirer les leçons du passé. Il a ajouté que si la haine des Juifs est un phénomène millénaire qui n'a pas changé, ce qui a changé, c'est la capacité de l'État juif à se défendre.