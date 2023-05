Innovations en matière de sécurité : les lauréats du prix Eliyahu Golomb annoncés

Les projets primés incluent un système de cyberdéfense novateur et trois autres initiatives classifiées

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a révélé mercredi les lauréats du prix Eliyahu Golomb, la distinction israélienne la plus convoitée dans le domaine de la sécurité. Les projets primés incluent un système de cyberdéfense novateur et trois autres initiatives classifiées.

Le système de cyberdéfense, conçu par la division "Spectre" de la direction des services informatiques de l'armée, est récompensée pour sa capacité à offrir à Israël une "liberté d'action dans l'espace numérique". Selon le ministère, ce dispositif unique en son genre utilise des technologies avant-gardistes pour sécuriser les opérations numériques de Tsahal face aux cybermenaces croissantes.

Les trois autres projets, restant confidentiels, impliquent au moins deux organisations de sécurité. L'un de ces projets, résultant d'une collaboration entre le Shin Bet et l'unité 8200 du renseignement militaire, vise à "développer et mettre en œuvre un système technologique unique assurant une supériorité en matière de renseignement et de sécurité".

Un second projet, issu de la collaboration entre le Mossad et l'unité 8200, apporte une "contribution stratégique significative et unique à la sécurité du pays". Le dernier projet, fruit d'un effort conjoint de plusieurs entités, dont la division des opérations spéciales du renseignement militaire, l'armée de l'air et les industries aérospatiales, fournit une "solution technologique extraordinaire" permettant une avancée significative dans la capacité opérationnelle de Tsahal.

La remise des prix se déroulera le 13 juin en présence de plusieurs personnalités, dont le président Isaac Herzog. En annonçant ces lauréats, Galant a exprimé sa gratitude pour leur contribution inestimable à la sécurité du pays. Il a déclaré : "Tous nos ennemis doivent savoir que dans les organisations de sécurité, les meilleurs esprits travaillent à trouver des solutions innovantes contre ceux qui cherchent à nous nuire".