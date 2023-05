La Hongrie sera le premier pays de l'UE à transférer son ambassade à Jérusalem, selon Eli Cohen

Seuls quatre pays ont actuellement leur ambassade dans la capitale israélienne : les États-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Kosovo

La Hongrie deviendra le premier État membre de l'UE à déplacer son ambassade en Israël à Jérusalem, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen lors d'une visite à Budapest mercredi.

"La Hongrie nous soutient sur la scène internationale", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne, s'exprimant dans une synagogue Chabad. "Une autre bonne nouvelle est qu'en quelques semaines, la Hongrie sera le premier État de l'Union européenne à annoncer le transfert de son ambassade à Jérusalem. C'est une excellente nouvelle pour Jérusalem, capitale du peuple juif depuis plus de 3000 ans", a-t-il ajouté.

L'ambassade de Hongrie en Israël n'a ni confirmé ni infirmé son intention de déménager à Jérusalem. Plus tôt, le nouveau président du Paraguay a également annoncé qu'il envisageait de déplacer l'ambassade de son pays à Jérusalem lorsqu'il entrera en fonction en août. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé le président élu Santiago Pena pour le féliciter de sa victoire et a salué son projet de transfert de l'ambassade.

Seuls quatre pays ont actuellement leur ambassade dans la capitale israélienne : les États-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Kosovo. Dix pays ont des bureaux diplomatiques à Jérusalem, et plusieurs pays ont promis de déplacer leur ambassade depuis 2018, notamment des pays africains, tels que le Malawi, le Togo et l'Ouganda.

Yonatan Sindel / Flash90 Le site de l'ambassade américaine à Jérusalem avant son inauguration, le 13 mai 2018.

Lors de la visite d’Eli Cohen à Budapest, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a accepté de déposer une requête auprès de la Cour internationale de justice contre la pratique de l'Autorité palestinienne qui consiste à payer les terroristes attaquant des Israéliens.

"La Hongrie est aux côtés d'Israël depuis des années", a déclaré M. Cohen. "Renforcer le front pro-israélien, avec d'autres États d'Europe centrale, présente un intérêt diplomatique et économique important pour Israël", a-t-il ajouté.