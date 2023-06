Des soldats de Tsahal soupçonnés d'avoir gravement blessé un détenu palestinien

Selon les soldats incriminés, le Palestinien a été blessé à la suite d'un accident et non d'un acte intentionnel.

Un lieutenant de l'armée israélienne, ainsi que trois autres soldats, ont été appréhendés mardi et soumis à une enquête par les autorités militaires, suite aux rapports de leurs supérieurs selon lesquels ils auraient causé de graves blessures à un détenu palestinien. Cependant, l'armée a annoncé que les quatre individus avaient été relâchés, car, en se basant sur les preuves et d'autres conclusions, il n'y avait pas de justification pour les maintenir en détention pendant la poursuite de l'enquête.

Les soldats, appartenant à la brigade Nahal, étaient en opération dimanche dans la région de Tulkarem, au nord-ouest de la Cisjordanie.

Pendant l'opération, ils ont appréhendé un suspect palestinien, qui leur a été remis pour interrogatoire. Ils affirment qu'il est tombé accidentellement sur la base et qu'ils lui ont prodigué les premiers soins nécessaires, le transportant ensuite vers un hôpital. Le Palestinien a été hospitalisé dans un état critique.

Une première version des faits rapportée par les soldats indique que le Palestinien a effectivement été blessé, mais selon eux, il s'agissait d'un accident et non d'un acte intentionnel. Ils ont également déclaré que les accusations portées contre eux étaient un "complot", car d'autres soldats auraient été témoins de l'incident.

IDF spoksesperson Arrestation en Cisjordanie - Image d'illustration

Le Major Amit Shuchantzky et le Capitaine Amir Gonman, représentant respectivement l'officier et l'un des soldats au nom de l'armée, ont déclaré : "Les soldats nient fermement avoir fait usage de violence envers le détenu palestinien, arrêté en raison de soupçons d'activités terroristes. Apparemment, le détenu a trébuché lorsqu'il était sorti du véhicule. Les soldats ont agi conformément au protocole en signalant immédiatement la blessure et en cherchant à fournir des soins médicaux dès sa chute".