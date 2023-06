Les États-Unis considèrent ces deux questions comme liées

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le chef du Conseil de sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, se rendent aux États-Unis cette semaine pour uen série de réunions avec des représentants de l'administration américaine. Selon le journal Israel Hayom, ces rencontres auront pour objet deux questions clés : les efforts de l'administration Biden pour parvenir à un accord avec l'Iran et la possibilité d'avancer dans la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. Les États-Unis considèrent ces deux points comme liés.

Face aux tentatives continues de l'Iran d'enrichir son uranium, les États-Unis cherchent à apaiser la région et à empêcher l'Iran d'atteindre ses objectifs par des moyens diplomatiques. Pour surmonter l'agacement israélien devant cette approche "douce", les Américains ont évoqué l'idée d'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, en échange d'un accord tacite, ou du moins du silence d'Israël sur un accord entre les Etats-Unis et le régime iranien.

D'anciens responsables diplomatiques ont déclaré à Israel Hayom que le Premier ministre Benjamin Netanyahou serait enclin à accepter un tel accord, mais certains le considèrent comme une preuve de soumission. Selon ces anciens responsables, "le fait qu'Israël n'ait pas pris de mesures publiques pour s'opposer à l'accord montre qu'il existe des agréments en coulisses. Sinon, Netanyahou aurait agi comme il l'a fait en 2015."

AP Une installation nucléaire souterraine -Image satellite

Une source du bureau de M. Netanyahou a toutefois démenti ces allégations, assurant que le gouvernement n'a pas changé de position. "Israël travaille de toutes les manières possibles, par tous les canaux et à tous les niveaux, pour s'opposer à toute tentative visant à permettre à l'Iran d'obtenir des capacités et des armes nucléaires", a affirmé la source.