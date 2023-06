Plusieurs fusils ainsi que de nombreux autres moyens de guerre ont été saisis lors des différentes opérations

Les forces de Tsahal, des gardes-frontières et du service de sécurité intérieure du Shin Bet ont arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi dans toute la Cisjordanie, 19 personnes recherchées, soupçonnées d’activités terroristes. Plusieurs fusils ainsi que de nombreux autres équipements de guerre ont été saisis lors des différentes opérations.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste en Cisjordanie

Trois hommes recherchés, soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste, ont été appréhendés dans la ville de Naplouse. Un quatrième homme a été interpellé dans le village non loin de Kabatia et un fusil M-16 ainsi que deux chargeurs ont été saisis à Kabatia et dans le village voisin de Siris. Les forces israéliennes ont également mené une opération dans le camp de réfugiés de Tulkarem, au cours de laquelle des Palestiniens armés ont tiré et lancé des explosifs vers les soldats et brûlé des pneus. Les forces israéliennes ont riposté par des moyens de dispersion des émeutes.

Huit autres personnes recherchées pour terrorisme ont également été arrêtées dans les villages d'El Muayir, Ajul et Beit Sira. Un fusil de chasse, un fusil d'assaut, un pistolet à air comprimé et du matériel militaire ont été saisis lors des opérations. Des Palestiniens ont jeté des pierres et des bouteilles de peinture sur les soldats alors qu’ils quittaient les lieux. De plus, sept autre personnes ont été arrêtées dans les villages de Beit Omer, Tekoa et Nahalin où un fusil M-16, une lunette de visée et plusieurs pièces d'armes ont été confisqués.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste en Cisjordanie

Les personnes recherchées soupçonnées d’activités terroristes qui ont été arrêtées et les armes saisies ont été transférées aux services de sécurité pour interrogatoire et analyse. Aucune victime n’est à déplorer parmi les forces israéliennes qui ont pris part aux différentes opérations.