Des responsables sécuritaires israéliens et américains se rencontrent à la Maison Blanche

L'assistant du président pour les affaires de sécurité nationale, Jake Sullivan, a reçu jeudi à la Maison Blanche le conseiller israélien pour la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, afin de discuter d'un large éventail de questions mondiales et régionales d'intérêt commun.

NICHOLAS KAMM / AFP Le conseiller à la sécurité nationale américain , Jake Sullivan

Dans le prolongement de la réunion du groupe consultatif stratégique États-Unis-Israël qui s'est tenue en mars, les discussions se sont poursuivies sur le renforcement de la coordination en vue d'empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire et sur les moyens de contrer les menaces émanant de l'Iran et de ses mandataires.

Jake Sullivan a réaffirmé l'objectif de l'administration américaine de renforcer la sécurité d'Israël et son intégration économique dans l'ensemble du Moyen-Orient. Il a également souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la vie des Palestiniens, élément selon lui essentiel pour parvenir à une région plus pacifique, plus prospère et plus intégrée.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer

Enfin, M. Sullivan a évoqué la préoccupation commune d’Israël et des États-Unis face à l'approfondissement des relations militaires entre la Russie et l'Iran, ainsi que l'importance de soutenir l'Ukraine dans la défense de son territoire et de ses citoyens, y compris contre les drones iraniens.