Des membres du gouvernement polonais en Israël la semaine prochaine

Cette visite tentera de marquer la fin de la crise entre les deux pays

Une délégation de hauts fonctionnaires du gouvernement polonais se rendra en Israël la semaine prochaine, pour une visite qui tentera de marquer la fin de la crise entre les deux pays. La délégation polonaise sera dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Pawel Jablonski, qui a géré les contacts avec Israël lors des crises récentes, notamment la question des voyages en Pologne, indique la chaîne publique israélienne Kan, vendredi.

AP Photo/Michal Dyjuk Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen

Israël est intéressé par le renforcement des liens avec la Pologne, qui de son côté, demandera de se concentrer sur la guerre en Ukraine et "l'agression russe en Ukraine et au Moyen-Orient". Israéliens et Polonais discuteront notamment de la manière de coopérer pour aider l'Ukraine.

La délégation polonaise a également prévu de solliciter un soutien mutuel. En effet, la Pologne affirme soutenir Israël dans toutes les tentatives de l'Union européenne de limiter ses capacités à se défendre. En échange, Varsovie demandera qu'Israël se tienne aux côtés de la Pologne lorsqu’elle est attaquée.

Wojtek RADWANSKI / AFP De jeunes participants avant la marche annuelle des vivants pour honorer les victimes de l'Holocauste au Mémorial et Musée Auschwitz-Birkenau sur le site du camp de concentration d'Auschwitz à Oswiecim, Pologne, le 18 avril 2023

Il y a environ deux mois, Israël et la Pologne se sont mis d'accord sur la reprise des voyages d’étude des jeunes Israéliens pour commémorer la Shoah. Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen avait alors déclaré qu'il s'agissait d'une "étape importante vers une solution à la crise des relations avec la Pologne". À la même période, Varsovie annonçait le retour de son ambassadeur à Tel Aviv, mettant fin à deux ans de crise.