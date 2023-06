Israël cherche des réponses après l'attaque à la frontière égyptienne

Jérusalem et le Caire réaffirment leur coopération après l'incident qui a coûté la vie à trois jeunes soldats israéliens

Israël cherche à lever les zones d'ombres qui entourent l'incident qui a eu lieu samedi dans le sud du pays, au cours duquel trois soldats ont été tués par un terroriste qui est parvenu à s'infiltrer dans le pays, avant d'être abattu, tandis que plusieurs partis ont exhorté l'armée à ouvrir une enquête.

Selon la version de l'armée égyptienne, un "membre des forces de sécurité (égyptiennes) pourchassant des trafiquants de drogue" a traversé un point de contrôle entre les deux pays. Il s'en est suivi un "échange de tirs ayant fait trois morts côté israélien" en plus de la mort de l'Egyptien.

Les corps de deux soldats israéliens, tués par balles, ont été découverts samedi marin à un poste de garde, près de la base militaire de Harif, à une centaine de km au sud de la bande de Gaza, près de la frontière avec l'Egypte, a indiqué un porte-parole militaire israélien, qui affirme que le terroriste s'est apparemment "infiltré" depuis l'Egypte.

Une traque a alors été lancée à la recherche du tueur présumé, et "à midi", il a été localisé en territoire israélien. Des échanges de tirs ont suivi et le terroriste, identifié comme étant un policier égyptien, a été tué ainsi qu'un troisième soldat israélien, Ohad Dahan, âgé de 20 ans, précise le texte.

Un des deux soldats tués dans la première attaque était une femme, Lia Ben Nun, 19 ans, a indiqué l'armée. L'unité chargée de patrouiller la frontière israélo-égyptienne est une unité mixte. L'autre soldat tué a été identifié comme Ori Izhak Iluz, âgé de 20 ans.

AFP Frontière égypto-israélienne

L'armée israélienne cherche notamment à comprendre comment l'Egyptien est parvenu à franchir la barrière de plusieurs mètres de haut qui longe cette frontière.

Dans la soirée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié dans un communiqué "l'incident" de "grave et très inhabituel, promettant une enquête "complète". Son chef d'état-major Herzi Halevi et son ministre de la Défense Yoav Gallant ont cependant mis l'accent sur l'importance de la coopération et des relations avec l'Egypte, liée à l'Etat hébreu par un traité de paix.

L'armée mène "une enquête approfondie (...) en collaboration avec les forces armées égyptiennes", a indiqué Herzi Halevi dans un communiqué. M. Gallant a notamment mis en avant la collaboration avec l'Egypte dans un communiqué publié après une conversation téléphonique avec son homologue égyptien Mohamed Zaki lors de laquelle il a souligné "l'importance des liens entre les deux pays", selon un porte-parole de l'armée. Mohamed Zaki a aussi noté "la coordination commune pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la répétition d'incidents de ce genre dans le futur", selon un porte-parole de l'armée.

La frontière entre les deux pays est généralement calme. Elle est cependant le théâtre de tentatives régulières de trafic de drogue, qui ont donné lieu ces dernières années à des échanges de tirs entre contrebandiers et soldats israéliens stationnés le long de la frontière.