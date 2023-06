Le directeur de la CIA et le chef du Shin Bet échangent sur la Cisjordanie et l'Iran

Washington redoute l'affaiblissement de l'influence de l'Autorité palestinienne et la possibilité de son effondrement face à l'émergence de groupes terroristes

Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a rencontré jeudi le directeur de la CIA, William Burns, à Washington, pour discuter des inquiétudes croissantes concernant la situation en Cisjordanie et la menace iranienne, a rapporté le site d'information Axios. Bar a fait le déplacement à Washington pour des consultations de haut niveau avec l'administration Biden, y compris des entretiens à la Maison Blanche, au département d'État et à la CIA.

Selon Axios, les responsables américains ont exprimé leur préoccupation concernant l'affaiblissement de l'influence de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie et la possibilité de son effondrement face à l'émergence de groupes terroristes.

Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, étaient également présents à Washington. Tous deux ont rencontré le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, jeudi pour discuter des stratégies visant à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires et à contrer les menaces de l'Iran et de ses alliés dans la régiob, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Les ministres des Affaires stratégiques et de la Coopération internationale de l'UE ont également participé à ces réunions à Washington cette semaine. Les discussions ont également porté sur les préoccupations communes concernant le renforcement des relations militaires entre la Russie et l'Iran, et l'importance du soutien à l'Ukraine pour défendre son territoire et ses citoyens, notamment contre les drones iraniens.

Sullivan a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie des Palestiniens pour favoriser une région plus pacifique, prospère et intégrée. Il a réaffirmé l'engagement de l'administration Biden à renforcer la sécurité d'Israël et l'intégration économique dans le Moyen-Orient. La potentialité d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite a également été évoquée lors de ces discussions.