Le ministre des AE ouvrira des séminaires d'affaires à Manille et à Séoul

Pour la première fois en 56 ans, un ministre israélien des Affaires étrangères se rend à Manille aux Philippines. Eli Cohen a entamé dimanche une visite historique aux Philippines et en Corée du Sud, dont l'ordre du jour est le renforcement des relations avec l'Asie. Il rencontrera notamment des hauts fonctionnaires des deux pays et discutera de l'expansion des liens entre les pays dans les domaines de la sécurité et de l'économie.

"Nous renforçons nos relations avec les puissances montantes de l'Asie. La visite aux Philippines et en Corée du Sud créera des opportunités politiques pour Israël dans cette région du monde. La visite s'inscrit dans le prolongement direct de celle que j'ai effectuée récemment en Inde. L'Asie est un continent au potentiel énorme, qui revêt une grande importance pour Israël et son économie", a déclaré Eli Cohen.

Il s'entretiendra avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., et ses homologues, le ministre philippin des affaires étrangères, Enrique Manelo, et le ministre sud-coréen des affaires étrangères, Park Jin.

Deux délégations d'hommes d'affaires organisées par la division économique du ministère israélien des Affaires étrangères, l'institut d'exportation et les ambassades d'Israël à Manille et à Séoul, sont également du voyage.

La délégation d'entreprises aux Philippines se concentrera sur l'agriculture, l'eau, l'énergie et les technologies vertes, la sécurité et la cybernétique, la préparation aux situations d'urgence et la santé. Tandis que la délégation d'entreprises en Corée du Sud se concentrera sur les domaines de l'automobile, de la robotique, des usines intelligentes, de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée.

En outre, le ministre des AE ouvrira des séminaires d'affaires à Manille et à Séoul.