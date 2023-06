Israël : un terroriste condamné pour le meurtre de Malachi Rosenfeld en 2015

Le 29 juin 2015, le condamné a tiré sur un véhicule où se trouvaient quatre passagers israéliens, tuant Malachi Rosenfeld

Un tribunal militaire israélien a condamné dimanche Ma'ad Hamed, un terroriste reconnu coupable sur aveux du meurtre de Malachi Rosenfeld le 29 juin 2015. L’accusé a également été reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation, d'appartenance à une organisation non autorisée, d'activités terroristes et d'autres crimes sécuritaires.

Yonatan Sindel/Flash90 Les terroristes impliqués dans l'attentat qui a tué Malachi Rosenfeld en 2015

Ma'ad Hamed a été reconnu coupable d'avoir créé une cellule pour le compte de l'organisation terroriste Hamas, dans le but de mener des attaques contre des cibles israéliennes, et d'avoir planifié un attentat à l’arme à feu.

Le 29 juin 2015, le terroriste a tiré sur un véhicule privé dans lequel se trouvaient quatre passagers israéliens, tuant Malachi Rosenfeld et blessant les autres passagers. L'accusé a également été condamné pour une autre fusillade survenue en juin 2015.

Le tribunal a prononcé deux peines de prison à perpétuité à l'encontre du terroriste et l'a en outre condamné à payer une compensation à la famille de Malachi Rosenfeld et aux autres victime, d’un montant total d’un peu plus d'un million shekels (272 000 euros).

FLASH90 La maison de Ma'ad Hamed, détruite par Tsahal

Ma'ad Hamed a été détenu dans les geôles de l'Autorité palestinienne de juillet 2015 à avril 2022. Après sa libération, il a été arrêté par les forces de sécurité israéliennes le 13 avril 2022 et est depuis détenu dans une prison israélienne. Il avait déjà été reconnu coupable en 2012 d'avoir planifié une attaque sur des soldats et condamné à 12 mois de prison. En 2014, il avait été placé en détention administrative en tant qu’agent du Hamas.

Les membres de la cellule créée par l'accusé, à l'exception d'un seul, ont déjà été jugés il y a plusieurs années. Trois d’entre eux ont été condamnés à la prison à vie, dont l’un à une peine supplémentaire de 30 ans. Un quatrième membre de l’équipe terroriste qui avait réussi à s’enfuir n’a, à ce jour, pas été arrêté.