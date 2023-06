Cette visite diplomatique renforcera les relations diplomatiques avec les Philippines et la présence israélienne en Asie de l'Est

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a commencé lundi sa visite diplomatique historique à Manille, la capitale des Philippines, par une rencontre avec le président Ferdinand Marcos et son homologue Luis Enrique Manelo.

Shlomi Amsalem to the Ministry of Foreign Affairs Le ministre philippin des AE avec le ministre israélien Eli Cohen

Le ministre israélien a discuté de la promotion des relations entre les deux pays ainsi que des nouvelles possibilités offertes par la signature des accords d'Abraham et les autorisations de vol au-dessus de l'Arabie saoudite et d'Oman, qui réduisent considérablement la durée des vols entre Israël et l'Asie de l'Est.

Le diplomate israélien a également présenté au président et au ministre des Affaires étrangères la possibilité d'établir une route de transport terrestre et maritime entre l'Asie, le Moyen-Orient et Israël et l'Europe, ce qui réduira considérablement les coûts du transport international de marchandises. Au cours de sa visite, le ministre Cohen a rencontré de grandes entreprises philippines et israéliennes dans le cadre du forum d'affaires Israël-Philippines.

Il s'agit de la première visite d'un ministre israélien des Affaires étrangères aux Philippines depuis celle du chef de la diplomatie Abba Eban à Manille en 1967 (il avait été précédé par la visite de la ministre des Affaires étrangères Golda Meir en 1962).

Shlomi Amsalem to the Ministry of Foreign Affairs Le président des Philippines avec le ministre Eli Cohen

De plus, Eli Cohen a inauguré la nouvelle aile de l'ambassade d'Israël à Manille et a rencontré des représentants de la petite communauté juive du pays.

"Israël et le peuple juif ont une dette historique envers les Philippines pour avoir sauvé 1 300 Juifs pendant la Shoah et pour avoir été le seul pays asiatique à avoir soutenu la création de l'État d'Israël en novembre 1947", a déclaré Eli Cohen.

Cette visite diplomatique renforcera les relations diplomatiques avec les Philippines et la présence israélienne en Asie de l'Est dans le prolongement de la visite diplomatique en Inde le mois dernier.