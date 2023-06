Le secrétaire d'Etat a rappelé que l'Iran était la principale menace pour Israël et a assuré qu'il n'obtiendra jamais l'arme nucléaire

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a plaidé lundi en faveur d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, à la veille d'un déplacement dans le royaume saoudien. "Les Etats-Unis ont un vrai intérêt de sécurité nationale à promouvoir une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite", a-t-il déclaré dans un discours devant le lobby pro-Israël AIPAC à Washington.

"Nous pouvons et devons jouer un rôle à part entière pour faire avancer cette cause", a affirmé le secrétaire d'Etat américain, ajoutant cependant n'avoir "aucune illusion sur le fait que cela puisse se faire rapidement ou facilement". Mais il a insisté sur le fait qu'il y travaillerait lors de son déplacement de mardi à jeudi en Arabie saoudite.

SAUL LOEB / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le président américain Joe Biden

M. Blinken doit se rendre mardi à Jeddah, ainsi qu'à Ryad mercredi et jeudi, où il participera notamment à une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe Etat islamique.

Une telle normalisation se ferait dans le cadre des accords dits d'Abraham qui, initiés sous l'ancien président Donald Trump, ont permis à plusieurs pays arabes de normaliser leurs relations avec l'Etat hébreu.

Dans son discours lundi, M. Blinken a réaffirmé le soutien "inébranlable" des Etats-Unis en faveur de l'allié israélien, à qui Washington fournit chaque année plusieurs milliards de dollars d'aide, et répété que l'administration Biden considérait l'Iran comme la principale menace pour la sécurité de l'Etat hébreu.

"Les relations avec le monde arabe ne peuvent pas remplacer la paix avec les Palestiniens"

"Si l'Iran rejette la voie de la diplomatie, alors, comme le président (Joe) Biden l'a clairement indiqué à de nombreuses reprises, nous n'écartons aucune possibilité pour s'assurer que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires", a-t-il assuré en dénonçant les activités d'agression de l'Iran "dans la région et au-delà".

Par ailleurs, le secrétaire d'État américain a déclaré que l'expansion des implantations israéliennes et les démolitions en cours de maisons palestiniennes en Cisjordanie éloignent Israël de la paix avec les Palestiniens. Il a toutefois souligné que les relations entre les États-Unis et Israël restaient "inébranlables" et a fait l'éloge des engagements américains en matière de sécurité envers l'État juif.

MANDEL NGAN / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken prononce un discours lors du sommet politique 2023 de l'American Israel public affairs committee à Washington, le 5 juin 2023.

Dans le même temps, il a exprimé le mécontentement de l'administration à l'égard des mesures prises par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour étendre les implantations juives et augmenter les démolitions de maisons palestiniennes. "L'expansion des colonies constitue clairement un obstacle à l'horizon d'espoir que nous recherchons", a déclaré M. Blinken. "De même, tout mouvement vers l'annexion de la Cisjordanie, la perturbation du statu quo historique sur les lieux saints, la poursuite des démolitions de maisons et l'expulsion de familles qui vivent dans leurs maisons depuis des générations nuisent aux perspectives de deux États", a-t-il ajouté.

"L'amélioration des relations israélo-arabes ne peut remplacer une solution à deux États avec les Palestiniens. Les efforts d'intégration et de normalisation ne remplacent pas les progrès entre Israéliens et Palestiniens et ne doivent pas se faire à leurs dépens", a poursuivi M. Blinken. "L'approfondissement des relations d'Israël avec ses partenaires peut et doit favoriser le bien-être du peuple palestinien et les perspectives d'une solution à deux États", a-t-il souligné.