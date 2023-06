Eli Cohen aux Philippines : Jérusalem et Manille veulent doubler leurs échanges commerciaux

Les deux pays ont pris la décision de mettre en place dès que possible des vols directs entre Israël et les Philippines

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, actuellement en visite officielle aux Philippines, est à la tête d’une délégation économique dans les domaines de l'agriculture, de la gestion de l'eau et du cyber. Le ministre a souligné que les échanges commerciaux entre Jérusalem et Manille s’étaient élevés à un demi-milliard de dollars en 2022, soit une augmentation de 70 % en un an. Les deux pays devraient également décider conjointement de mettre en place des vols direct entre Israël et les Philippines.

Shlomi Amsalem/GPO Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen lors d'un forum économique à Manille, Philippines, le 5 juin 2023

"L'année dernière, un pic a été atteint dans le commerce entre Israël et les Philippines avec une augmentation de 70 % du commerce et de 94 % des exportations israéliennes", a indiqué Eli Cohen. "Le potentiel commercial entre nos deux pays est encore plus élevé et nous travaillons en collaboration avec l'ambassade d’Israël à Manille et le gouvernement philippin pour doubler les échanges mutuels d'ici 5 ans", a-t-il poursuivi.

Le ministre israélien a également indiqué que les deux gouvernements avaient pris la décision de mettre en place dès que possible des vols directs entre Israël et les Philippines, "qui conduiront à la promotion du tourisme et du commerce et renforceront les relations chaleureuses entre les deux nations". Suite à l'autorisation donnée aux compagnies aériennes israéliennes de survoler l'Arabie saoudite et Oman, le temps de vol entre Israël et l’est de l’Asie a été réduit de trois heures en moyenne.

Shlomi Amsalem to the Ministry of Foreign Affairs Le président philippin Ferdinand Marcos et le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen achève ce mardi sa visite diplomatique à Manille, la première d'un ministre israélien des Affaires étrangères aux Philippines depuis celle d’Abba Eban en 1967. Eli Cohen a notamment rencontré son homologue Luis Enrique Manelo ainsi que le président philippin Ferdinand Marcos.