Israël : le ministre des Affaires étrangères en Corée du Sud pour "renforcer les liens"

Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 3,3 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation d'environ 20 %

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a entamé ce mercredi sa visite diplomatique à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, par une rencontre avec son homologue Park Jin. Lors de cette rencontre, les ministres ont discuté des défis sécuritaires similaires entre les deux pays et des mesures à prendre pour faire face aux menaces qui pèsent sur la Corée, Israël et le monde libre, selon un communiqué du bureau du ministre.

https://twitter.com/i/web/status/1666382053326331912 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les deux hommes ont discuté de l'intérêt commun de la Corée et d'Israël dans la lutte contre la Corée du Nord et l'Iran.

"Le monde doit tirer les leçons de la mauvaise expérience avec la Corée du Nord et arrêter le programme nucléaire iranien dès maintenant. Israël ne permettra pas à l'Iran de devenir une seconde Corée du Nord", a averti M. Cohen en ajoutant que "la Corée du Sud et Israël partagent de nombreuses similitudes historiques, politiques, sécuritaires et économiques".

Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 3,3 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à 2021. En décembre 2022, l'accord de libre-échange entre les deux pays est entré en vigueur. Il s'agit du premier accord signé par Israël avec un pays asiatique et du premier accord signé par la Corée avec un pays du Moyen-Orient. L'entrée en vigueur de l'accord devrait permettre d'accroître les échanges mutuels dans les années à venir.

"Les deux pays sont des leaders mondiaux en matière d'investissement dans la recherche et le développement et nous encourageons conjointement les collaborations qui mèneront à des développements technologiques et sécuritaires communs", a-t-il ajouté. Le ministre des Affaires étrangères Cohen a félicité la ministre Park pour l'élection mardi de la Corée au siège temporaire du Conseil de sécurité pour les années 2024-2025.