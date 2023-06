"Nous pensons que les Palestiniens devraient saisir cette opportunité pour participer au sommet régional"

Le sous-secrétaire d'État adjoint aux Affaires israélo-palestiniennes, Andrew Miller, a été interviewé par i24NEWS, au milieu des inquiétudes croissantes concernant l'instabilité en Cisjordanie et les nouvelles perspectives de violence dans la région.

Les États-Unis "travaillent en étroite collaboration avec Israël et l'Autorité palestinienne, pour rechercher des mesures de désescalade", a commenté l'envoyé américain, faisant référence au potentiel des accords d'Abraham. "Le Forum du Néguev avance à toute allure, nous espérons organiser le prochain sommet au niveau ministériel dans un avenir très proche", a déclaré Miller, "pour promouvoir les liens entre les pays qui entretiennent de longues relations avec Israël et les pays plus récents; c'est une occasion supplémentaire d'amener davantage de pays dans le cercle de la paix."

Evoquant l'importance des accords de normalisation dans la région, le diplomate a déclaré : "nous croyons fermement qu'une région intégrée est une région qui sera plus sûre, prospère et pacifique. C'est bon pour les États-Unis, c'est bon pour Israël, c'est bon pour toute la région."

Cependant, il a ajouté que "cela ne remplace pas les progrès dans les relations entre Israël et les Palestiniens. Nous pensons que la normalisation peut apporter un soutien au dialogue israélo-palestinien et aider à stabiliser la situation."

Miller a ensuite mentionné l'importance du Forum du Néguev, et l'un de ses objectifs, qui était "d'inclure les Palestiniens", il a ajouté qu'"en juin dernier, tous les participants du Forum du Néguev ont convenu d'inviter les Palestiniens, malheureusement les Palestiniens n'ont pas participé.

AP Photo/Majdi Mohammed, Pool

"Nous pensons que c'est une opportunité pour les Palestiniens de poursuivre les intérêts proches et chers à leur peuple, d'une manière générale, nous pensons que les progrès entre Israël et d'autres pays peuvent avoir un impact direct et tangible sur le peuple palestinien", a déclaré Miller.

Il a poursuivi en soulignant que "nous avons été très clairs avec les Palestiniens sur le fait qu'ils sont les bienvenus. Tous les participants au Forum du Néguev conviennent que les Palestiniens devraient y participer, et nous continuons à avoir des conversations avec eux sur l'importance de leur participation".