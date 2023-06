Israël "devrait" reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental (président de la Knesset)

"Israël devrait aller vers une reconnaissance du Sahara marocain, tout comme l'a fait notre plus proche allié les Etats-Unis en signant les accords d'Abraham"

Le président du parlement israélien, Amir Ohana, a estimé jeudi que l'Etat hébreu "devrait aller vers une reconnaissance" de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara, lors sa première visite officielle au royaume.

"Je l'ai déjà dit et je le redis très clairement en tant que président de la Knesset, Israël devrait aller vers une reconnaissance du Sahara marocain, tout comme l'a fait notre plus proche allié les Etats-Unis en signant les accords d'Abraham. J'ai soutenu et poussé vers cet objectif", a déclaré Amir Ohana, durant une conférence de presse à Rabat. "Il y a actuellement des discussions sérieuses entre nos gouvernements sur cette question, et je crois que le Premier ministre (Benjamin) Netanyahou annoncera sa décision dans un avenir proche", a précisé le responsable israélien en marge d'une rencontre avec son homologue marocain Rachid Talbi Alami.

AFP Le président du Parlement marocain Rachid Talbi Alami (à droite) et le président de la Knesset israélienne Amir Ohana signent des documents à Rabat le 8 juin 2023.

Le Sahara, ancienne colonie espagnole, est considéré comme un "territoire non autonome" par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif. Depuis près de 50 ans, un conflit y oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire, prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario réclame le référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, qui avait été prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu feu, mais jamais concrétisé.

Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington. En contrepartie, Rabat a obtenu de Washington la reconnaissance de la "souveraineté marocaine" sur le Sahara.

La coopération israélo-marocaine - sécuritaire, commerciale et touristique - se poursuit à un rythme soutenu depuis la normalisation.

Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita s'est entretenu mercredi à Rabat avec le conseiller à la Sécurité nationale d'Israël, Tzachi Hanegbi, selon l'agence de presse marocaine MAP. Les deux responsables "se sont félicités de la dynamique soutenue de renforcement de la coopération" bilatérale, selon MAP.