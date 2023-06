Au cours de cette période d'essai d'un mois, les Américains revendiquant un héritage palestinien pourront demander un permis de voyage de 90 jours

Israël a donné son accord pour lancer un programme pilote en juillet visant à faciliter l'entrée des Américains d'origine palestinienne dans le pays, l'une des conditions pour bénéficier du programme américain d'exemption de visa (VWP), rapporte jeudi le Times of Israel.

Au cours de cette période d'essai d'un mois, les Américains revendiquant un héritage palestinien pourront demander un permis de voyage de 90 jours au bureau du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT). Ils seront ainsi autorisés à entrer en Israël par l'aéroport Ben Gourion et à se déplacer librement dans le pays, y compris dans les régions palestiniennes de Cisjordanie.

Les responsables de la Maison Blanche s'attendent à ce que la procédure de demande soit rapide, avec une réponse dans un délai maximal de deux jours. Ils veulent également s'assurer que l'application en ligne puisse traiter "une masse critique" de demandes et que les voyageurs puissent utiliser leur permis sans problème à Ben Gourion, selon le Times of Israel.

L'objectif de ces autorisations est de reproduire le système électronique d'autorisation de voyage (ESTA) que les voyageurs des pays du VWP remplissent pour visiter les États-Unis. Ce système permet aux visiteurs de séjourner jusqu'à trois mois, aussi souvent qu'ils le souhaitent, sur une période de deux ans, à condition qu'ils ne travaillent pas illégalement dans le pays.

Les estimations varient quant au nombre de Palestiniens américains, allant jusqu'à 400 000, tandis que le Public Religion Research Institute estime qu'il y aurait environ 3,7 millions de musulmans américains.

La plupart d'entre eux utilisent le passage d'Allenby depuis la Jordanie, ce qui ajoute du temps et de l'argent à leur voyage. Depuis plus d'un an, l'ambassadeur américain Tom Nides fait pression sur Israël pour qu'il ouvre le point de passage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de faciliter les déplacements dans les deux sens. En avril, Israël est passé à un format 24/5, fermant le poste frontière les vendredis et samedis à 15h30.

Israël n'hésite pas à recourir au profilage à ses frontières, affirmant que son seul objectif est de contribuer à prévenir les attaques terroristes. Cependant, l'une des bases du VWP est la réciprocité : si les Israéliens peuvent entrer aux États-Unis sans distinction de religion, de race ou d'origine ethnique, la même règle devrait s'appliquer aux Américains se rendant en Israël.