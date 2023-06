Selon le président de la Knesset, la reconnaissance du Sahara marocain par Israël rapprochera les deux pays

Le président du Parlement israélien, Amir Ohana, a salué au micro d'i24NEWS le début d'une "nouvelle ère" dans les relations entre Israël et le Maroc, à l'occasion d'une visite à Rabat, jeudi.

"Cette visite historique est une étape importante dans les relations entre le Maroc et Israël. C'est une nouvelle ère dans les relations, et une fois que la reconnaissance (de la souveraineté marocaine sur la Sahara par Israël) sera officielle et complète, je suis sûr que nous serons encore plus proches et que nous verrons plus d'échanges de délégations", a déclaré Amir Ohana.

Le président de la Knesset a rappelé qu'il soutenait la souveraineté du Maroc sur le Sahara. "Je sais que c'est un sujet qui fait l'objet de discussions très sérieuses", a-t-il déclaré. "Ma position est que nous devrions reconnaitre le Sahara comme l'a fait notre plus proche allié, les Etats-Unis dans le cadre des accords d'Abraham. Mais c'est le Premier ministre et le gouvernement qui doivent décider de cela, et enfin la Knesset sera l'étape définitive", a-t-il affirmé.

Le président de la Knesset, dont la famille est originaire du Maroc, est également revenu sur le lien particulier qui le relie à ce pays du Maghreb. "Ce n'est pas n'importe quel pays : la langue, la culture, la musique, la cuisine et le sens de l'humour marocains m'ont entourés depuis mon enfance. J'ai attendu si longtemps pour visiter ce magnifique pays [...] Le Maroc est ma deuxième maison et les Marocains vous donnent le sentiment d'être chez vous. Les relations avec les Marocains sont très particulières", a-t-il conclu.