Les USA et Israël font équipe dans le cadre d'une mission conjointe de la Bomber Task Force

Jérusalem et Washington font étalage de leur puissance de feu afin de dissuader Téhéran de franchir le seuil nucléaire

Le commandant des forces aériennes américaines du CENTCOM, le général de corps d'armée Alex Grynkewich, a annoncé jeudi que ses forces avaient rejoint les forces de la coalition dans la région du Moyen-Orient, y compris Israël, pour une mission de la Bomber Task Force.

La déclaration de M. Grynkewich ne mentionne pas spécifiquement l'Iran, mais Israël et les États-Unis ont récemment fait étalage de leur puissance de feu afin de dissuader Téhéran de franchir le seuil nucléaire et de mener d'autres activités déstabilisatrices.

Selon M. Grynkewich, "ces missions de bombardement représentent l'engagement des États-Unis envers leurs partenaires et démontrent leur capacité à fournir une puissance écrasante à tout moment".

"Ensemble, nous mettons en œuvre des concepts conçus pour nous rendre plus agiles dans notre exécution, plus stratégiques dans notre dissuasion et plus résilients dans notre capacité. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration de cette capacité et de la force de nos partenariats", a déclaré le commandant américaine.

"Non seulement nous nous intégrons de manière transparente dans les airs, mais nous opérons dans tous les domaines de manière nouvelle et innovante. Ce BTF (Bomber Task Force) particulier était historique car c'était la première fois que nous faisions voler plusieurs types d'armes et que nous nous entraînions à les utiliser contre plusieurs cibles simulées", a-t-il ajouté.

La dernière mission similaire d'une force opérationnelle de bombardiers a eu lieu en mars, au cours de laquelle le bombardier stratégique B-52H s'est intégré à plusieurs chasseurs d'escorte de la coalition provenant de sept pays, alors qu'ils traversaient des parties de la zone de responsabilité du CENTCOM, démontrant ainsi la capacité de déployer rapidement une puissance aérienne intégrée dans la région.

En janvier, Israël et le CENTCOM ont organisé le plus grand exercice conjoint jamais réalisé, connu sous le nom de Juniper Oak.