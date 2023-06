Netanyahou à Blinken : "Aucun accord nucléaire avec l'Iran n'empêchera Israël de se défendre"

Les deux hommes se sont entretenus au téléphone alors que le secrétaire d'Etat américain est en visite officielle en Arabie Saoudite

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé au secrétaire d'Etat américain Antony Blinken que le retour à l'accord sur le nucléaire iranien serait inefficace pour stopper le programme nucléaire mené par Téhéran. Il a souligné que cela n'empêcherait en aucun cas Israël de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa défense.

Lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes, Benjamin Netanyahou s'est par ailleurs félicité de la coopération militaire en matière de renseignement entre Israël et les États-Unis, qui n'a jamais été aussi importante, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

Les deux hommes ont également discuté des défis et des opportunités dans la région. Benjamin Netanyahou s'est également félicité des discussions franches qui ont eu lieu récemment à Washington entre les équipes des deux pays et de l'étroite coordination entre Israël et les États-Unis.

Il a enfin proposé à Antony Blinken de promouvoir la coopération israélo-américaine dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le secrétaire d'Etat américain a achevé jeudi une visite de trois jours en Arabie saoudite, partenaire important de longue date avec lequel Washington entretient des relations parfois tendues, notamment sur la question des droits humains.

A cette occasion, le ministre saoudien des Affaires étrangères Fayçal ben Farhane a refusé toute normalisation avec Israël sans résolution de la question palestinienne.