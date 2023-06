"Israël fera tout ce qu’il faut pour se défendre contre l'Iran", dit Benjamin Netanyahou

"L'Iran s'est ouvertement engagé à répéter l'Holocauste et à exterminer les six ou sept millions de Juifs d'Israël. Nous n'allons pas rester les bras croisés"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré vendredi dans une interview accordée à la chaîne britannique Sky News, que la diplomatie n'avait pas réussi à empêcher Téhéran de développer ses capacités nucléaires et qu'"Israël fera tout ce qu’il faut pour se défendre contre l'Iran". Téhéran est déterminé à "répéter l'Holocauste", a-t-il dit, rejetant les efforts américains pour résoudre la crise uniquement par voie diplomatique. Il avait déjà tenu le même discours la veille lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

"Je ne pense pas que la diplomatie seule puisse fonctionner. Je pense qu’elle peut fonctionner seulement si elle est associée à une menace militaire crédible ou à la volonté d'appliquer l'option militaire si la dissuasion échoue", a déclaré Benjamin Netanyahou au média britannique. "L'Iran s'est ouvertement engagé à répéter l'Holocauste et à exterminer les six ou sept millions de Juifs d'Israël, et nous n'allons pas rester les bras croisés et les laisser faire. Si ces ayatollahs pensent qu'ils peuvent nous menacer d'un holocauste nucléaire, ils se trompent. Nous ferons tout ce qu'il faut pour nous défendre", a-t-il martelé.

AP Photo/Vahid Salemi Un bâtiment de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr

Le Premier ministre a également commenté les spéculations sur un éventuel accord de paix israélo-saoudien. "Notre main est tendue à tous les États arabes, dont l'Arabie saoudite qui est d'une importance vitale", a-t-il dit. "Nous avons de grandes possibilités de faire progresser la paix dans notre région, la paix entre nos deux pays, le bien-être de nos peuples. Je pense que cela changerait l'histoire", a-t-il poursuivi.

"Il est évident que l'Arabie saoudite ferait un bond en avant, car c'est le pays arabe le plus influent non seulement dans le monde arabe, mais aussi dans le monde musulman, ce qui permettrait de mettre un terme au conflit israélo-arabe et de résoudre le conflit israélo-palestinien", a ensuite ajouté Benjamin Netanyahou.

Amos Ben Gershom / GPO Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Évoquant la réforme judiciaire en Israël, il a confié ne pas être sûr de parvenir à un accord. "Nous devons trouver un juste milieu, ce qui sera très difficile car la question est extrêmement politisée et souvent mal présentée", a-t-il indiqué. "C’est le consensus politique qui pose problème", a-t-il conclu.