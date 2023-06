Heurts entre émeutiers libanais et soldats israéliens à la frontière

Des Libanais ont franchi une barrière de fil de fer barbelé établie par les forces israéliennes et ont lancé des pierres sur des soldats

Des tensions ont éclaté près de la frontière entre Israël et le Liban vendredi, lorsque des manifestants libanais ont défié les forces israéliennes sur le Mont Dov et à Kfar Shouba. Des Libanais ont franchi une barrière de fil de fer barbelé établie par les forces israéliennes et ont lancé des pierres sur des soldats. En réponse, Tsahal a utilisé des gaz lacrymogènes, blessant un résident libanais, selon l'agence de presse nationale libanaise.

L'armée libanaise a confirmé son déploiement dans la région pour faire face à "l'ennemi israélien". Par ailleurs, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait dû utiliser des méthodes de dispersion des émeutes face à des tentatives de destruction de la barrière et qu'elle ne tolérerait aucune violation de sa souveraineté.

Un échange tendu a été filmé et diffusé par la chaîne libanaise Al-Mayadeen, montrant des soldats libanais armés d'un RPG face à un char israélien.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a appelé à la retenue, invitant Israël et le Liban à recourir aux mécanismes de coordination pour éviter les malentendus et maintenir la stabilité.

La région, appelée les fermes de Sheeba, est une zone contestée depuis 1967, revendiquée par Israël, le Liban et la Syrie. Les tensions y ont été exacerbées ces derniers jours, notamment avec l'intervention de citoyens libanais lors de travaux d'ingénierie menés par Tsahal mercredi.