Une "entité étrangère" soupçonnée d'avoir fait fuiter des informations sur des policiers israéliens

Le ministre Itamar Ben-Gvir a accusé les manifestants contre la réforme judiciaire d'être à l'origine de ces fuites, avant de se retracter

La police israélienne a déclaré dimanche, dans un communiqué, qu'il était "très probable" qu'un pays étranger soit à l'origine d'importantes fuites personnelles sur des policiers israéliens et d'incitations à la violence à leur encontre, sur les réseaux sociaux. Selon la déclaration de la police, "Après la publication de milliers de tweets divulguant des informations personnelles sur les officiers de police et appelant à des actions contre eux, l'enquête renforce les soupçons d'une campagne orchestrée par un pays étranger dans le but de semer la division au sein du public".

Samedi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, avait publié des captures d'écran sur Twitter, montrant des informations sur des policiers divulguées sur Telegram, et accusant les manifestants opposés à la réforme judiciaire du gouvernement d'en être responsables. Il avait écrit : "Les opposants à la réforme franchissent une nouvelle ligne rouge et dangereuse. Ces derniers jours, ils ont publié des photos de policiers avec leurs numéros de téléphone personnels, ils essaient de menacer les policiers et de les empêcher de faire leur travail".

Cependant, dans la nuit de samedi à dimanche, le ministre a publié une mise à jour de sa version des événements, suivant la déclaration de la police. Il a tweeté : "J'espère que ces tweets ne proviennent pas de nous (bien que l'implication d'un pays étranger soit extrêmement grave). Je continuerai à soutenir la police face aux attaques dont elle fait l'objet".